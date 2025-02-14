Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada karar

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada Dilan, Engin ve Sezgin Polat "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" suçundan beraat etti.

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Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu 5 sanık bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Polat ailesinin avukatı, sanık Engin Polat'ın annesinin Rizeli olduğunu, müvekkilinin Rize'ye şube açmaya gittiğini, yakın olduğu için birkaç saatliğine Gürcistan'a geçtiklerini ve suçlamaya ilişkin somut bir delilin bulunmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Parlak'ın dükkanını kurşunlayan tutuklu sanık Yunus Emre Yıldız son savunmasında "Örgüt kapsamında yapmadım. Bireysel olarak suçu işledim. Ben ilk kez cezaevine girdim, ilk kez suç işledim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar ise herhangi bir örgüte üye olmadıklarını söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz yargılanan Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkındaki, "mala zarar verme azmettirme" suçunun şikayete bağlı olduğunu belirterek düşme kararı verdi.

Mahkeme "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" suçunda ise yeterli delil olmadığı gerekçesiyle bu sanıkların beraatine hükmetti.

Tutuklu sanıklardan Batuhan İnci ve Nizamettin Bilgili, "kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırıldı.

Yunus Emre Yıldız ve İsmail Emre Arifoğlu'na "kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay, "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Onur Abiç ise "kurulan örgüte üye olma" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" suçlarından beraat etti.

Müşteki Banu Parlak'ın "mala zarar verme" yönünden şikayetini geri çektiği için tutuklu tüm sanıklar için de düşme kararı veren mahkeme, tutuklu 5 sanığı tahliye etti.

Mahkeme, firari sanıklar Barış Boyun ile Beratcan ve Batın Can Gökdemir’in ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda yaptığı açıklamayla Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği belirtilmişti.

İddianamede, bu mesajdan kısa bir süre sonra çiftin aldığı ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari elebaşlarından Beratcan ve Batın Can Gökdemir'le irtibata geçtiği ifade edilmişti.

İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından 2 yıl 4'er aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan ile Batın Can Gökdemir için de "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 8 yıl 4'er aydan 23'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat için de farklı suçlardan 2 yıl 4 ay ila 23 yıl arasında değişen hapis cezaları istenmişti.