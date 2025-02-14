Tüketici kredilerinde limit değişti! İşte yeni vadeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; tüketici kredilerinde vade sınırlamasındaki parasal tutarları güncelledi. İşte yeni vadeler...

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İhtiyaç Kredisi limitlerinde güncelleme yaptı. En son limitler Haziran 2022’de belirlenmişti.

BDDK'nın paylaştığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

-Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay,

-Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay,

-Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay."