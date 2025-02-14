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Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için alkol yasağı kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için alkol yasağı kararı

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2034 FIFA Dünya Kupası'nda alkol yasağı uygulanacağı açıklandı.

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Suudi Arabistan'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Halit bin Sultan Al Saud, İngiliz LBC radyosuna yaptığı açıklamada, "Herkesin kendine ait bir kültürü var. Kültürümüzün sınırları içinde kalan insanlara uyum sağlamaktan mutluluk duyarız ancak başkası için kültürümüzü değiştirmek istemeyiz." dedi.

Büyükelçi, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında Katar'da belirli alanlarda alkol satışı olmasına rağmen Suudi Arabistan'daki 2034 FIFA Dünya Kupası sırasında otel, restoran veya statlarda alkol tüketimine izin verilmeyeceğini doğruladı.

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