Cevdet Akçay istifa mı edecek? İddialara son noktayı koydu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın faiz indirimlerini erken bulduğu, görevinden istifa etmek istediği öne sürüldü. Dünya'nın ulaştığı kaynaklar Akçay'ın istifa etmek istediğine dair iddiaları yalanladı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart 2024'ten beri yüzde 50'de tuttuğu politika faizini ilk kez Aralık 2024'te yüzde 47,5'a indirirken, indirime ocak ayında oranı yüzde 45'e çekerek devam etti.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bazı paylaşımlarda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın erken faiz indiriminden hoşnut olmadığı öne sürüldü. Akçay'ın görevinden ayrılabileceği de dile getirilen iddialar arasındaydı.

Akçay'ın yakın çevresine istifa haberlerinin tamamen yalan olduğunu söylediği öğrenildi. Dünya'nın ulaştığı TCMB kaynakları da istifa haberlerini yalanladı.