BIST 9.911
DOLAR 36,22
EURO 37,96
ALTIN 3.418,07
HABER /  EKONOMİ

Cevdet Akçay istifa mı edecek? İddialara son noktayı koydu

Cevdet Akçay istifa mı edecek? İddialara son noktayı koydu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın faiz indirimlerini erken bulduğu, görevinden istifa etmek istediği öne sürüldü. Dünya'nın ulaştığı kaynaklar Akçay'ın istifa etmek istediğine dair iddiaları yalanladı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart 2024'ten beri yüzde 50'de tuttuğu politika faizini ilk kez Aralık 2024'te yüzde 47,5'a indirirken, indirime ocak ayında oranı yüzde 45'e çekerek devam etti.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bazı paylaşımlarda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın erken faiz indiriminden hoşnut olmadığı öne sürüldü. Akçay'ın görevinden ayrılabileceği de dile getirilen iddialar arasındaydı.

Akçay'ın yakın çevresine istifa haberlerinin tamamen yalan olduğunu söylediği öğrenildi.  Dünya'nın ulaştığı TCMB kaynakları da istifa haberlerini yalanladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konut satışları oca ayında uçtu tüm zamanların en yüksek ikinci ocak verisi
Konut satışları oca ayında uçtu tüm zamanların en yüksek ikinci ocak verisi
Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 559 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 559 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
ABD'de basın özgürlüğü yerlerde! Muhabir basın toplantısına alınmadı
ABD'de basın özgürlüğü yerlerde! Muhabir basın toplantısına alınmadı
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
CİMER'e yapılan şikayet tefecilerin suç ağını deşifre etti
CİMER'e yapılan şikayet tefecilerin suç ağını deşifre etti
Siirt’te 92 köye yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor!
Siirt’te 92 köye yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor!
DEM Parti'den 4 maddelik 'çözüm' bildirgesi
DEM Parti'den 4 maddelik 'çözüm' bildirgesi
CHP'de cumhurbaşkanı adayı için ön seçim şartları netleşti
CHP'de cumhurbaşkanı adayı için ön seçim şartları netleşti
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Honda'dan Civic modelinde şubat ayına özel faizsiz kredi kampanyası
Honda'dan Civic modelinde şubat ayına özel faizsiz kredi kampanyası
Sevgililer Günü dolayısıyla kuyumcularda satışların bugün zirve yapması bekleniyor
Sevgililer Günü dolayısıyla kuyumcularda satışların bugün zirve yapması bekleniyor