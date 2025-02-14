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HABER /  POLİTİKA

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

MHP, kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bugün itibarıyla hastanedeki tedavi sürecinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini bildirdi.

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 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavi sürecinin tamamlanarak, taburcu edildiği ve Ankara'ya geldiği bildirildi.

MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, 4 Şubat 2025'te Kocaeli Gebze'de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up için giriş yaptığı hatırlatıldı.

Bahçeli'nin, tetkikler sonucunda daha önce operasyon yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan Beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezinin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibarıyla taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında Yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır."

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