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CHP'de cumhurbaşkanı adayı için ön seçim şartları netleşti

CHP'de cumhurbaşkanı adayı için ön seçim şartları netleşti

CHP'nin örgüt denetiminde ön seçimine katılma şartları Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi tarafından açıklandı. Aday başvurusu 17 şubatta başlayacak 21 Şubat'ta son bulacak.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihini 23 Mart olarak açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP ön seçim şartları ve takvimi bugün belirlendi. Aday olacaklar ve oy kullanacaklar için yol haritası şöyle:

- 28 şubata kadar CHP'ye üye olanlar ön seçimde oy kullanabilecek.

- Oylama gizli oy açık sayım şeklinde gerçekleşecek.

- Aday adaylığı için Cumhurbaşkanılığı seçim kanunda belirlenen kriterler uygulanacak.

- Aday adayı olmak isteyenler 20 milletvekilinin imzasını alacak.

- Bir milletvekili birden fazla aday için imza verebilecek.

Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi için takvim şöyle:

14 Şubat yönerge ilanı,
17 Şubat aday adaylığı başvusu başlaması
18 Şubat seçim alanlarının ve listelerin belirlenmesi
21 Şubat başvurlar için son gün
3 Mart seçmen listelerin basımı tamamlanacak
16 Mart seçmen listelerin askıya çıkartılması
21 Mart seçmen listelerine itiraz ve karara bağlanması
23 Mart 4 bin sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek

chp
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