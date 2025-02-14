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Altın fiyatlarına bakın! 3 bin 400 lirayı aştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatlarına bakın! 3 bin 400 lirayı aştı

Altın fiyatları yatırımcının odağında...Gram, çeyrekte yeni rakamlar belli oldu. Yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde altının ons fiyatı rekor kırmıştı.

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Ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı dünü 3 bin 397 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 414 lira düzeyinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 670 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 600 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 3465 lira

Altın piyasasının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın 3465 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 933 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, tarifelere ilişkin kararlarına müzakere yolunu kapatmamasının oluşturduğu iyimserlik varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

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