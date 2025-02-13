14 soruda "elektrik faturalarında yeni dönem"
Elektrik abonelerine sağlanan sübvansiyonların daha adil dağılımını sağlamak için hayata geçirilen yeni düzenlemeyle elektrik faturası aylık 417 kilovatsaat tüketimi aşan konut aboneleri, devlet desteğinden yararlanamayacak.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde 42,2 milyon mesken abonesi bulunurken, düzenlemeden yaklaşık 1,2 milyon abonenin etkilenmesi öngörülüyor. Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 14 soru ve yanıtları şöyle:
1- Bu uygulamanın amacı nedir?
Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.
2- Türkiye'de konutlarda aylık ortalama elektrik tüketimi ne kadar?
Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat.
3- Yeni uygulama ne kadarlık tüketimi kapsıyor?
Uygulama, 2024'te yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor.
4- 417 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar?
Mevcut tarife ile 1047 lira tutarında.
5- Türkiye'nin elektrikte abone sayısı nedir?
Türkiye'de 42,2 milyon mesken abonesi bulunuyor.