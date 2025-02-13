14 soruda "elektrik faturalarında yeni dönem"

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde 42,2 milyon mesken abonesi bulunurken, düzenlemeden yaklaşık 1,2 milyon abonenin etkilenmesi öngörülüyor. Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 14 soru ve yanıtları şöyle: