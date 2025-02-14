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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 2 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 2 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 2 maden ocağı kapatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Kent merkezi ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 2 maden ocağının çevresinde 130 metre ray, 4 vagon, 2 vinç, havalandırma motoru ve 2,5 ton kömür ele geçirildi.

Söz konusu maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan yakalanan ocak sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

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