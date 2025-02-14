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Skoda, tamamen elektrikli 'Elroq' modelinin seri üretimine başladı

Skoda, tamamen elektrikli 'Elroq' modelinin seri üretimine başladı

Skoda, tamamen elektrikli 'Elroq' modelinin seri üretimine başladığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Skoda'nın C-SUV segmentindeki ilk tam elektrikli modeli Elroq, şirketin Çekya'nın Mlada Boleslav kentindeki ana fabrikasında günde 600 adet üretiliyor.

Tanıtıldığı ilk günden itibaren Avrupa'da ilgiyle karşılanan ve 2024 sonuna kadar 20 bini aşkın sipariş alan model, yılın ilk yarısında Türkiye'de de satışa sunulacak.

Elroq, yüksek teknolojiye sahip ana fabrikada, içten yanmalı motorlu 'Octavia' ve yenilenen tamamen elektrikli 'Enyaq' modellerinin yanında üretiliyor. Bu stratejik karar sayesinde tüketici taleplerine daha hızlı uyum sağlayan Skoda, üretim kapasitesini verimli kullanarak global sürdürülebilirlik stratejisine de katkıda bulunuyor.

Çevre dostu ürünler kullanılıyor

Model, markanın 'Modern Solid' tasarım dilini benimseyen ilk otomobil olarak da öne çıkıyor. Sürdürülebilir ve yenilikçi malzemelerle tasarlanan kabinde, geri dönüştürülmüş bileşenler kullanılarak çevre dostu bir yaklaşım benimseniyor.

Elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir ve esnek hale getiren model, 63 ve 82 kilovat saat (kWh) kapasiteli batarya seçenekleriyle, 150 ile 210 kilovat (kW) arasında değişen güç çıkışlarına sahip. Yüksek lityum iyon bataryalı versiyonlar, Uluslararası Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP) döngüsünde 580 kilometreden fazla menzil sunarak uzun mesafeli yolculukları kolaylaştırıyor. 175 kW'ye kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde Elroq, 28 dakikada yüzde 10'dan 80'e kadar şarj olabiliyor.

Aracın 13 inç multimedya ekranı, sürüş deneyimini daha akıllı ve sezgisel hale getiriyor. Modelin 9,3 metrelik dönüş çapı da şehir içi ve uzun yolculuklar için ideal bir elektrikli SUV olmasını sağlıyor.

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