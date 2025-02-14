İstanbul'da "fiyat pazarlığı" yapılan özel hastaneyle ilgili yeni gelişme

İstanbul'da acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar veren Sağlık Bakanlığı, söz konusu kuruluşa idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin özel hastanede anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulama kararı verildi.

Öte yandan açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün hastadan ilave ücret talep edilmesi yönünden SGK'ya, hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığına ve işlem sırasında ilave ücret pazarlığına mani olmayan hekimler hakkında İstanbul Tabipler Odasına bildirimde bulunulması kararı aldığı belirtildi.

Olay: İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

B.T., anjiyo sırasında hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatlarını konuştuğunu belirtti. Söz konusu anlara ilişkin görüntülerde, iddiaya göre hastane muhasebecisinin, "15'e 18'e ve 20'ye var" diyerek hastaya fiyat belirttiği anlar görülüyor. B.T., ayrıca, kendisine en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini, ancak üçüncü stent için 50 bin lira talep edildiğini söyledi.

B.T., muhasebecinin hiçbir koruyucu ekipman giymeden odaya girdiğini ve aynı hastanede o gün gelen herkese benzer işlemler yapıldığını öne sürdü. B.T., tüm ödemelerin nakit olarak alındığını ve bu yöntemin, yapılan işlemlerle ilgili şikayet edilmesini engellemek için uygulandığını iddia etti.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün hastanede denetim başlattığını ve idari yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.