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Acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı için bakanlık harekete geçti

Acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı için bakanlık harekete geçti

İstanbul’da özel bir hastanede acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı, hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyetini durdurdu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından denetim başlatılan hastaneye idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

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Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin özel hastanede anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün hastanede denetim başlattığını ve idari yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

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