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Akdeniz’de ABD uçak gemisi ve ticaret gemisi çarpıştı

Akdeniz’de ABD uçak gemisi ve ticaret gemisi çarpıştı

ABD Donanması’na ait USS Harry S. Truman uçak gemisi, Mısır açıklarında ticaret gemisi "Beşiktaş-M" ile çarpıştı. Çarpışmanın uçak gemisi için herhangi bir tehlike oluşturmadığı ve hasar meydana gelmediği açıklanırken, kazanın araştırıldığı bildirildi. Ticari geminin durumu ise henüz açıklanmadı.

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ABD Donanmasına ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın Akdeniz'de ticari yük gemisiyle çarpıştığı bildirildi.

Avrupa ve Afrika/ABD Altıncı Filosu’nun internet sitesinden kazayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Nimitz" sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman’ın (CVN 75), dün gece yerel saatle 23.46'da Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterirken "Beşiktaş-M "adlı ticaret gemisiyle çarpıştığı belirtildi.

Çarpışmanın uçak gemisi için tehlike oluşturmadığı ve herhangi bir hasara yol açmadığı kaydedilerek, kazanın araştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada ticari yük gemisinin durumuyla ilgili ise bilgi paylaşılmadı.

İnternetteki açık kaynaklarda "Beşiktaş-M" isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayraklı olduğu görülüyor.

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