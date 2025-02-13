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Bakan Memişoğlu duyurdu: Hedefimiz dumansız Türkiye

Bakan Memişoğlu duyurdu: Hedefimiz dumansız Türkiye

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde sigara yasağı denetimlerinin artırılacağını duyurdu. Yeşil dedektörler ve çapraz denetim ekipleriyle 81 ilde geniş kapsamlı kontrollerin sürdüğünü belirten Memişoğlu, pasif içiciliğin önlenmesi için dumansız yaşamı desteklediklerini vurguladı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından "Hedefimiz Dumansız Türkiye" başlıklı paylaşımda bulundu.

Türkiye genelinde sigara yasağına dair denetimleri artıracaklarını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İlgili Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, yeşil dedektörler ve çapraz denetim ekiplerimizle 81 ilimizde geniş kapsamlı denetlemeler yapıyoruz. Pasif içicilik nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerinin önüne geçmek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için dumansız bir yaşamı destekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tütün ve tütün ürünleri ile mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

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