Şimşek: Cari açık OVP hedefimizin oldukça altında gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın 2024 yılında 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin altında kaldığını belirtti. Şimşek, bu durumun dış finansman ihtiyacının azalmasına, rezervlerin artmasına ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, cari açığın 2024’te 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek OVP hedeflerinin altında kaldığını belirterek, “Azalan cari açık, dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlamaktadır.” ifadesini kullandı. Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyede kalacağını öngördüklerini ve yapısal adımlarla bu kazanımları kalıcı hale getireceklerini vurguladı.

Cari dengede beklentilerin üzerinde açık: 8 ayın en yüksek rakamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık 2024 ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yaklaşık 0,7 seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

2023 yılına göre 29,9 milyar dolar, Mayıs 2023'teki zirve noktasına kıyasla ise 45,1 milyar dolar iyileşme sağlandığını belirten Şimşek, ihracattaki dirençli yapının, ithalat bağımlılığının azalmasının ve turizm gelirlerindeki güçlü seyrin cari açığın gerilemesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Ekonomiye yönelik güvenin artmasıyla sermaye girişlerinin hızlandığını belirten Şimşek, reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranlarının sırasıyla 144 ve 159 seviyesine yükseldiğini kaydetti. 2023 yılında 11,7 milyar dolarlık net portföy girişi gerçekleştiğini vurgulayan Şimşek, azalan cari açığın ekonomik istikrara olumlu yansıdığını dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde küresel ekonomik koşullardaki belirsizliklere ve iç piyasadaki hareketliliğe bağlı olarak cari açıkta sınırlı bir artış beklediklerini aktaran Şimşek, ancak bunun sürdürülebilir seviyede kalacağını öngördüklerini belirtti. Cari dengedeki kazanımların korunması için yapısal adımları sürdüreceklerini ifade eden Şimşek, dış finansmana erişimde maliyetlerin gerilediğini ve bu sürecin kalıcı hale getirilmesi için ekonomi programına kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Şimşek'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde:

'PROGRAMIMIZLA ARTAN GÜVEN SAYESİNDE SERMAYE GİRİŞLERİ HIZLANDI'

Cari açık 2024 yılında OVP hedefimizin oldukça altında 10 milyar dolar olarak gerçekleşti (milli gelire oranla yaklaşık yüzde 0,7). Cari denge bir önceki yıla kıyasla 29,9 milyar dolar, 2023 yılı Mayıs ayındaki zirveye göre 45,1 milyar dolar iyileşti.

Ekonomimizin büyüdüğü ve en büyük ticaret ortağımız AB’de büyümenin zayıf seyrettiği bir dönemde cari açığın kayda değer ölçüde gerilemesine ihracatın dirençli yapısı, ithalat bağımlılığının azaltılması ve güçlü turizm gelirleri önemli katkı yapmıştır.

Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde sermaye girişleri hızlandı, dış finansmana erişim kolaylaşırken maliyetler geriledi. 2024’te 11,7 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşirken reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 144 ve yüzde 159 seviyesine yükseldi.

Azalan cari açık; dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde küresel koşullardaki belirsizlikler ve ekonomik aktivitedeki canlanma ile birlikte sınırlı artmasını beklediğimiz cari açığın sürdürülebilir seviyede kalmasını öngörüyoruz.

Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz.