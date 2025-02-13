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İsrail, Hamas'la anlaştıklarını yalanladı

İsrail, Hamas'la anlaştıklarını yalanladı

Hamas, esir takası anlaşmasına devam edeceğini açıklarken İsrail, kriz konusunda henüz uzlaşılmadığını duyurdu. Başbakanlık Ofisi, Mısır basınında çıkan haberlerin sahte ve mesnetsiz olduğunu açıkladı.

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İsrail'in ateşkes şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle esir takasını askıya alan Hamas, arabulucu ülkelerin taahhüdü üzerine anlaşmaya devam edeceğini duyurdu. Ancak İsrail, krizin çözümü konusunda şu ana kadar bir uzlaşıya varılmadığını öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Mısır basınında çıkan ve ateşkese ilişkin krizin çözüldüğüne ilişkin iddialar yalanlandı. Açıklamada, "Hamas ile krizin çözümü konusunda şu ana kadar bir uzlaşıya varılmadı." ifadesi kullanıldı.

Ateşkes anlaşmasıyla ilgili Hamas'ın İsrailli esirlerin teslimini askıya almasıyla ilgili arabulucu tarafların "krizi çözmedeki başarısına ilişkin her türlü haberin sahte ve mesnetsiz" olduğu öne sürüldü.

MISIRLI YETKİLİ 'UZLAŞMA VAR' DEDİ

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariyye" televizyonunun ismi açıklanmayan Mısırlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının önündeki engelleri aşma çabalarının başarı gösterdiği ve tarafların ateşkesin uygulanması konusunda kararlı olduğu" ifade edilmişti.

HAMAS DOĞRULADI

Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada, Mısır ve Katar'ın Gazze anlaşmasındaki boşlukları ortadan kaldırmak için çalıştığı ve bu doğrultuda anlaşmanın uygulanmasına devam edileceği belirtilerek, "esir değişimi de dahil olmak üzere belirlenen zaman çizelgesine göre" hareket edileceği vurgulandı.

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