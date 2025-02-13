Terör soruşturmasında gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi meclis üyesinin kızının terörist olduğu ortaya çıktı

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri olan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızının terörist olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Bu şüphelilerden Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Gül'ün evinde bulunan dijital materyallerde yapılan incelemede kızı Dilan Gül'ün terör örgütü PKK'ya katıldığı belirlendi.

Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül (sağda) kızı Dilan Gül (ortada) Elif Gül'ün eşi Fethi Ahmet Gül'le (solda)

İncelemelerde, Elif Gül'ün eşi Fethi Ahmet Gül'le birlikte, kızları Dilan Gül'ü PKK'nın kırsal alanında ziyaret etmesine ilişkin "hatıra" fotoğrafları ortaya çıktı.

Dilan Gül'ün halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı anlaşıldı.

Dayısının oğlu sınır ötesi operasyonda öldürülmüş

Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün dayısının oğlu İshak Özçaktu'nun PKK terör örgütünün İstanbul, Kayseri ve Ankara'da düzenlenen terör saldırılarının talimatını verdiği, 2019'da sınır ötesi harekatta etkisiz hale getirildiği, teyzesinin kızı Halime Özadikti'nin de PKK'nın Suriye yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kızıl Dilan Gül (solda) Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül (sağda)

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P, emniyetteki işlemlerinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenilmişti.

Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Tüm şüphelilerin daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri kaydedilmişti.