Özel'den Babacan'a ziyaret

CHP lideri Özgür Özel, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından iki liderin açıklama yapması bekleniyor.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti.
CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gül Çiftci eşlik etti.
Görüşmenin ardından bir basın toplantısı yapılması bekleniyor.
Özel, bugün saat 16.00'da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da ziyaret edecek.