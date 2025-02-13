BIST 9.906
DOLAR 36,12
EURO 37,76
ALTIN 3.388,14
HABER /  GÜNCEL

Özel'den Babacan'a ziyaret

Özel'den Babacan'a ziyaret

CHP lideri Özgür Özel, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından iki liderin açıklama yapması bekleniyor.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gül Çiftci eşlik etti.

Görüşmenin ardından bir basın toplantısı yapılması bekleniyor.

Özel, bugün saat 16.00'da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da ziyaret edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Tartıştığı gelinini öldürdü! Cezası belli oldu
Tartıştığı gelinini öldürdü! Cezası belli oldu
MSB acı haberi duyurdu! Suriye'de yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Suriye'de yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu
Bakan Uraloğlu, Gazzelilerin yurtlarından edilerek bir çözüm üretilemeyeceğini söyledi
Bakan Uraloğlu, Gazzelilerin yurtlarından edilerek bir çözüm üretilemeyeceğini söyledi
Ankara'da toplu taşıma zamlandı! İşte yeni tarife, ne zaman başlıyor?
Ankara'da toplu taşıma zamlandı! İşte yeni tarife, ne zaman başlıyor?
ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten 'Ukrayna'ya ihanet' eleştirilerine yanıt
ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten 'Ukrayna'ya ihanet' eleştirilerine yanıt
Trump’tan kripto piyasalarına yeni düzenleme sinyali: Kilit atamalar açıklandı
Trump’tan kripto piyasalarına yeni düzenleme sinyali: Kilit atamalar açıklandı
Elon Musk yeni yapay zeka modelinin piyasaya çıkacağı tarihi verdi
Elon Musk yeni yapay zeka modelinin piyasaya çıkacağı tarihi verdi
Santorini Türkiye'ye doğru kayıyor! Tsunami etkisi yaratır mı?
Santorini Türkiye'ye doğru kayıyor! Tsunami etkisi yaratır mı?
ABD'de kuş gribi salgını yumurta fiyatlarını fena vurdu
ABD'de kuş gribi salgını yumurta fiyatlarını fena vurdu
Yılın ilk inşaat endüstrisi ihracat fuarı açıldı
Yılın ilk inşaat endüstrisi ihracat fuarı açıldı
Alperen Şengün verimli oynadı Houston Rockets kazandı
Alperen Şengün verimli oynadı Houston Rockets kazandı
Tunceli'de kar esareti: 201 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de kar esareti: 201 köy yolu ulaşıma kapandı