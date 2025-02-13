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MSB acı haberi duyurdu! Suriye'de yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! Suriye'de yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada, Oktay'ın 7 Şubat 2025'te Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralandığı ve Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altındayken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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