Tunceli'de kar esareti: 201 köy yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tunceli'de 201 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 50 santimetreyi bulduğu kentte, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Abone ol

Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 50 santimetreyi bulduğu kentte, 201 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarırken, ekiplerin öncelikli olarak acil durumlar için güzergâhları açık tutmaya çalıştığı belirtildi.