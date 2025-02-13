Şampiyonlar Ligi'nde Gazze protestosu: İsrail'e 'kırmızı kart'

İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic'in taraftarları, Bayern Münih ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti. Tribünlerde Filistin bayrakları açılırken, "İsrail'e kırmızı kart göster" pankartı dikkat çekti. Daha önce Filistin'e verdikleri destek nedeniyle UEFA tarafından ceza alan Celtic taraftarları, geri adım atmadan desteğini sürdürdü.

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İskoçya’nın köklü futbol kulüplerinden Celtic’in taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarını protesto etti. Celtic’in, evinde Bayern Münih’e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada tribünlerde Filistin bayrakları açıldı ve UEFA ile FIFA’ya “İsrail’e kırmızı kart gösterin” çağrısında bulunuldu.

TRİBÜNLERDEN GÜÇLÜ MESAJ

Celtic Park’ta oynanan mücadelede, taraftarlar açtıkları pankartlarla Filistin halkına destek verdi. Tribünlerde yer alan “Show Israel The Red Card” (İsrail’e kırmızı kart göster) yazılı pankart, UEFA’ya İsrail’i yaptırımlarla cezalandırma çağrısında bulundu.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞLARDI

Celtic taraftarları, geçmişte de Filistin’e verdikleri destekle gündeme gelmiş ve bu sebeple UEFA tarafından para cezasına çarptırılmıştı. Ancak İskoç taraftarlar, geri adım atmadan desteklerini sürdürüyor. Daha önceki bir UEFA maçında da “Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz” yazılı pankart açarak Filistin halkına dayanışma mesajı vermişlerdi.

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar, 19 Ocak 2025’te ateşkesin yürürlüğe girmesine kadar devam etti. Bu süreçte 61 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 14 binden fazla insan enkaz altında kayboldu.