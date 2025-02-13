Geçen yıl haklarında yakalama kararı bulunan 197 bin 940 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl haklarında yakalama kararı bulunan 197 bin 940 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024'te mahkemelerce yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 yıldır aranan 195 bin 790, 5-10 yıldır aranan 1249, 10 yıl ve üzeri 901 olmak üzere toplam 197 bin 940 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Karabük'te 10 yıldır aranan ve hakkında 59 aranma kaydı bulunan A.E'nin de geçen hafta yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan şüphelinin yakalandığını kaydetti.

JASAT ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurulduğunu belirterek, "Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz." ifadesini kullandı.