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Mehdi olduğunu söyleyen kişi babasını din düşmanı diye öldürdü

Mehdi olduğunu söyleyen kişi babasını din düşmanı diye öldürdü

Uşak'ta babasını sırtından bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı. Yılmaz, ifadesinde kendisinin mehdi olduğunu, babasını ise din düşmanı olduğu için öldürdüğünü iddia etti.

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Gözaltına alınan Tolga Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Tolga Y'nin ifadesinde, mehdi olduğunu ve babasını din düşmanı olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürerek, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

Karaağaç Mahallesi'nde ailesiyle müstakil evde yaşayan Tolga Y. (29), dün babası Zeki Y'yi (53) sırtından bıçaklamış, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Y. yaşamını yitirmişti.

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