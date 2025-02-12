Ömer Çelik’ten Dervişoğlu’na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki göstererek, bu ifadelerin yakışıksız ve çirkin olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı’nın milli iradeye bağlılığını sorgulamanın akıl dışı olduğunu vurgulayan Çelik, demokrasi karşıtı söylemlere karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri nedeniyle Dervişoğlu'na tepki geldi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka bir şey değildir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri son derece yakışıksız ve çirkindir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletimizin onayı ile gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türkiye’de karanlık vesayetçi zihniyete söylemesi gereken sözleri siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımıza söylüyor. Milletimize ait her türlü değeri “Allah’tan korkmadan, milletten utanmadan” çiğneyen vesayetçi zihniyete karşı mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde gerçekleşti. Tam da bu nedenle Türkiye’de vesayetçi zihniyete karşı mücadele ve milli iradeyi savunmak Cumhurbaşkanımızla özdeşlemiştir.

İyi Parti Genel Başkanı, gerçek bir siyasi cümle kurmak istiyorsa, “Allah’tan korkmadan, milleten utanmadan” nitelemesini milli her türlü değeri çiğneyenlere ve ona destek vermiş olanlara söylemelidir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka bir şey değildir.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Erdoğan, bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır. Çekindiği bir şey yoktur. Kural, anayasa, kanun tanımamaktadır. Milletten utanmamakta, Allah’tan da korkmamaktadır" demişti.