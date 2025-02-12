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Bakan Yerlikaya’dan Suriyeli mevkidaşı Kedde’ye destek mesajı

Bakan Yerlikaya’dan Suriyeli mevkidaşı Kedde’ye destek mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye geçiş hükümeti İçişleri Bakanı Ali Kedde ile telefon görüşmesi yaparak yeni görevinde başarılar diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, bakanlıklar arası işbirliğinin güçlenmesini temenni etti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından oluşturulan Suriye geçiş hükümetinin İçişleri Bakanı Ali Kedde ile görüştü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Bakan'a yeni görevinde başarılar diliyor, bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin güçlenmesini temenni ediyorum."

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