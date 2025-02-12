Türkmen gazında tarih verildi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, yıl sonuna kadar İran üzerinden 1,3 milyar metreküp Türkmen gazı tedarik edileceğini açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan’dan Türkiye’ye doğalgaz tedariki konusunda açıklamalarda bulundu. Türkmen gazının yıl sonuna kadar İran üzerinden 1,3 milyar metreküp olarak Türkiye’ye getirileceğini belirten Bakan Bayraktar, bu gelişmenin Türkiye’nin enerji tedarikinde yeni bir dönemi başlatacağını söyledi.

Türkmenistan’dan Türkiye’ye doğalgaz akışının uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir proje olduğunu dile getiren Bayraktar, farklı ülkelerden gaz tedarik etme politikalarının bir parçası olarak bu adımın büyük önem taşıdığını vurguladı. 1 Mart 2025 itibarıyla ilk sevkiyatın başlamasıyla, Türkiye’nin 20 yılı aşkın bir süredir boru hattıyla gerçekleştireceği ilk yeni gaz ithalatı hayata geçmiş olacak.

"TÜRKİYE’NİN GAZ TEDARİKİNDE ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRIYORUZ"

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını farklı kaynaklardan karşılamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin gaz tedarikini çeşitlendirmek ve farklı ülkelerden doğrudan gaz almak istiyoruz. Bu doğrultuda uzun zamandır LNG terminalleri ve gazlaştırma tesisleriyle farklı ülkelerden doğalgaz tedariki sağlıyorduk. Ancak boru hattı ile doğrudan gaz tedarik etmek, ülkemiz için yeni bir aşama olacak."

Türkmenistan doğalgazının Türkiye’ye ulaşmasının yıllardır gündemde olduğunu hatırlatan Bayraktar, bu sürecin neredeyse 30 yıldır çeşitli nedenlerle tamamlanamadığını ancak 1 Mart itibarıyla engellerin aşıldığını söyledi.

"Bu konu aslında 1998’e kadar uzanıyor. Ancak yaklaşık 30 yıldır Türkmenistan’dan Türkiye’ye doğrudan bir metreküp bile gaz ulaşmadı. İnşallah 1 Mart itibarıyla bu aşılmış olacak. Yıl sonuna kadar toplam 1,3 milyar metreküplük Türkmen gazını İran üzerinden ülkemize taşıyacağız."