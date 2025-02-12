Emekli ikramiyesi için kritik toplantı 21 Şubat’ta

Emekli bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağı 21 Şubat'ta Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler için yeni bir çalışma yapacaklarını duyururken, ikramiyeye yüzde 15.75 zam gelmesi halinde miktarın 3 bin 500 liraya çıkabileceği belirtiliyor.

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Milyonlarca emeklinin Kurban ve Ramazan bayramlarında alacağı ikramiyeye ne kadar zam geleceği merak edilirken, bugün kritik bir gelişme yaşandı.

EMEKLİ İKRAMİYESİNİN BELLİ OLACAĞI TARİH NETLEŞTİ

Emeklilerin merakla beklediği ikramiyenin 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı duyuruldu.

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMA YAPACAĞIZ

Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için yeni rakamın belirlenmesine yönelik talepler hükümet tarafında yankı buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" dedi.

3 BİN LİRA ÖDENİYOR

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 3 bin lira bayram ikramiyesi veriliyor. Geçen yıl bayram ikramiyeleri yüzde 50 oranında artırılmıştı.

YENİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR?

Bu yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 15.75'lik zam kadar bayram ikramiyelerine zam gelirse yeni bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükseliyor. Yuvarlama yaparak 3 bin 500 liraya yükseltilebilir.

29 EKİM 2023'TE DE İKRAMİYE VERİLMİŞTİ

2023 yılında Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak hükümet emeklilere 5 bin lira ikramiye dağıtmıştı.