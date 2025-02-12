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İzmir'de narko-terör operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

İzmir'de narko-terör operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen narko-terör operasyonunda, aralarında terör örgütleri FETÖ ve PKK zanlılarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

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İzmir ve Menemen Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 8 bin 277 sentetik ecza, 77 gram esrar-skank, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 tüfek, bu silahlara ait 147 fişek, 900 litre taklit etiketli etil alkol, 138 şişe gümrük kaçağı içki, 16 bin içi doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu satışı yapan, aralarında terör örgütleri FETÖ ve PKK şüphelilerinin de bulunduğu 40 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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