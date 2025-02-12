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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi!

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı mağarada, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

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MSB: Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullanıldığı mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı mağarada, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi" denildi.

MSB
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