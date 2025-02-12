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DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu

DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu

DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli’nin sağlık durumunu soran Bakırhan, "Türkiye’nin size ihtiyacı var" dedi. MHP'den yapılan açıklamada, operasyonu iyi geçen Bahçeli’nin kısa sürede günlük yaşantısına döneceği belirtildi.

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DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli’nin sağlık durumunu soran Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" dedi.

BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta bir operasyon geçirmişti.

10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.

MHP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek." denilmişti.

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