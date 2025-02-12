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İktidar ve muhalefetin gündeminde neler var? Fatih Altaylı ve Serdar Akinan tartıştı kıyamet koptu!

Türkiye'nin gündeminde neler var? İktidar ve muhalefetin gündemini oluşturan konular neler? Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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 Yepyeni program ile bundan sonra sizlerin evlerine misafir olup, ailenizin bir parçası olmaya çalışacağız. Gazeteci arkadaşım Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında Flaş Gündem programında sizlerleyiz.

Flash Haber TV'de hafta içi hergün 11.00-12.00 saatleri arasında ağırlıklı medya gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı programda bendeniz ve Gaffar Yakınca ile sıcak gelişmeleri de masaya yatıracağız.

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