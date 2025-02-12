Serdal Adalı: Sıra dışı işler var! Savcılığa başvurduk

Beşiktaş, yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni düzenledi. Başkan Serdal Adalı, törende yaptığı açıklamada kulübün mali durumuna dikkat çekerek, altyapı ve amatör branşlardaki yüksek zararları incelemeye aldıklarını ve savcılığa başvurduklarını söyledi. Adalı, kulübün borcunun 8 milyar TL’den 15 milyar TL’ye çıktığını ve yapılan ödemeleri kendi cebinden karşıladıklarını belirtti.

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Beşiktaş Kulübü, 2024-2025 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni düzenledi.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo ile basın mensupları katıldı.

İmza töreninde konuşan başkan Serdal Adalı, "Bazı habersiz satın almalar tespit ettik. Bu sabah savcılık başvurumu yaptık. Bunlar Beşiktaş'a yakışmayan işler. Altyapı ve amatör branşlarda tarihi zarar var! Voleybol ve hentbolda sıra dışı işler var. Hentbolda 10 Milyon TL'lik zarar, 88 Milyon TL'ye çıkmış. Voleybolda 3 Milyon TL'lik zarar, 100 Milyon TL'ye çıkmış. Takımların performansı ise değişmemiş. Altyapıda 104 Milyon TL zarardan, 710 Milyon TL zarara ulaşılmış. Bunların peşini bırakmayacağız. Her kuruşun hesabını bulacağız. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Borç 8 Milyar TL'den, 15 Milyar TL'ye çıkarılmış. Geldiğimizden beri tüm ödemeleri cebimizden karşıladık, bir süre daha böyle gidecek. Mayıs'tan Aralık'a kadar 45 Milyon € ödeme var." dedi.