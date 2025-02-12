Zelenski: Ukrayna barışı herkesten daha çok istiyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma kararı almasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski barışa yönelik güçlü bir açıklama yaptı. Zelenski, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna’nın barışı en çok isteyen taraf olduğunu vurguladı ve Rusya’nın Ukrayna üzerinde kontrol sağlamasına izin vermeyeceklerini belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için anlaşmaya varmalarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den savaşın sona ermesine yönelik çarpıcı bir açıklama geldi.

'UKRAYNA BARIŞI DAHA ÇOK İSTİYOR'

Trump, Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile de bir telefon görüştü.

Zelenski görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerinin barışı en çok isteyen taraf olduğunu belirterek, "Donald Trump ile barışa ulaşmanın yollarıyla ilgili ve heyetler arası çalışmaya hazır olup olmadığımıza, İHA ve modern silahlar ve teknolojik yeteneklerimizin üretimine dair uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Başkan Trump'a ortak çalışmalarımıza olan ilgisi nedeniyle minnettarım. Ukrayna barışı herkesten daha çok istiyor. Rusya'nın saldırganlığını durdurmak, güvenilir, kalıcı bir barışı garanti altına almak için ABD ile ortak adımlar belirliyoruz" dedi.

Zelenski, ayrıca Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümüne dair istişareleri sürdüreceklerini belirtti.

Zelenski, Rusya'ya ve "iş birlikçilerine" Ukrayna üzerinde kontrol sağlama imkanı vermeyeceklerini bildirdi.

'RUSYA'NIN UKRAYNA ÜZERİNDE KONTROL SAĞLAMASINA İZİN VEREMEYİZ'

ABD ile öncelikli olarak güvenlik alanında ortak yetenekleri artırmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Zelenski, Ukrayna'ya sağladığı desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ülke güvenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayan Zelenski, "Güvenlik önemlidir. Moskova ve iş birlikçilerinin Ukrayna üzerinde kontrol sağlamasına izin veremeyiz ve bu, özgür dünyadaki herkesin birlikte çalışması gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede, savaşın sona ermesi için görüşmelere başlama kararı aldıklarını ve Rusya-Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak için anlaştıklarını duyurmuştu.