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Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınlandı

Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınlandı

Galatasaray - Adana Demirspor maçında konuk ekibin sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonuna ait VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı.

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçı, konuk ekibin sahadan çekilmesi ile yarıda kalmıştı. Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine sebep olan penaltı pozisyonu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını yayınladı.

TFF konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

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