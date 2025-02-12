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Galatasaray'dan Trabzonspor'a 'Eren Elmalı' göndermesi

Galatasaray'dan Trabzonspor'a 'Eren Elmalı' göndermesi

Galatasaray, yeni transferi Eren Elmalı için hazırladığı tanıtım videosunda Trabzonspor maçına göndermede bulundu. Ligin ilk yarısında yaşanan ve tartışmalara neden olan gol pozisyonuna yer verilen videoda, topun çizgiyi geçip geçmediğiyle ilgili göndermeler dikkat çekti.

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Galatasaray, sosyal medya hesabından yeni transferi Eren Elmalı için video paylaştı.

Videolu tanıtımda Trabzonspor maçına gönderme yapıldı. 

Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan maçta Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı topu çevirdikten sonra gol olmuştu. Pozisyon çizgiyi geçip geçmediği üzerinden tartışma konusu olmuştu. 

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