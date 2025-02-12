Okan Buruk'tan olay sözler: Fenerbahçe'den 5 tane sayabiliriz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçının ardından Mertens'e yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez." dedi. Benzer pozisyonların Fenerbahçe maçlarında da yaşandığını belirten Buruk, "Fenerbahçe için belki 5 tane böyle pozisyon sayabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Okan Buruk, Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçında yaşananlarla ilgili de açıklamalar yaptı.

"Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez." diyen Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Buradan çıkardığımız çok şey var. Onlar da bizi iyi tanıyor. İki takım da avantaj elde etmek için oynayacak. Tabii ki önemli eksiklerimiz var ama oyuncularıma güveniyorum."

BAZI TRANSFERLERİMİZİ LİSTEYE KOYAMADIK!

"Objektif bakmak gerekiyor. Bizim insanımız ülkemiz biraz böyle. İnsanların daha duygusal olması, aceleci olması. Beklentiler çok yüksek. Sayın Dursun Özbek Başkanımız da bu beklentiyi yarattı önceki transferler dönemlerinde. Transferler geç kaldığında yönetim üzerinde beklenti çok yükseliyor. Bence transfer dönemi çok iyi geçti. Burada tek eksik Avrupa listesine 3 kişi yazabildik. En fazla 3 kişi yazabildiğimiz için bazı transferlerimizi koyamadık listeye."

FENERBAHÇE İÇİN 5 TANE SAYABİLİRİZ!

"Fenerbahçe için belki 5 tane sayabiliriz böyle pozisyon. Oyuncu bazen faul almaya gider, bunu dener. Bunun kararını verecek olan hakemdir. Buradaki hatayı oyuncu üzerinden konuşmak çok yanlış. Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez. Federasyonun gerekli cezayı vereceğinden eminim. Ayrıca VAR hakemi diye bir düzen var."

"KİMSE BENİM OYUNCUMA SAHTEKAR DİYEMEZ"

"Buradaki hatayı bence oyuncu üzerinden konuşmak çok yanlış. Bunu Türkiye'de o kadar çok yapan oyuncu var ki, bunu bir oyuncuya yüklemek yakışmıyor. Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez. Federasyonun gerekli cezayı vereceğinden eminim."

"Rakibimizin oyununa, teknik direktörüne çok büyük saygı duyuyorum. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."