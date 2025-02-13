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Halil Umut Meler'in penaltı kararı İtalyanları çıldırttı

Halil Umut Meler'in penaltı kararı İtalyanları çıldırttı

Şampiyonlar Ligi play-off maçında Club Brugge ile Atalanta karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90+2. dakikasında Halil Umut Meler’in Brugge lehine verdiği penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Atalanta Teknik Direktörü Gasperini karara tepki göstererek doğrudan soyunma odasına gitti.

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Halil Umut Meler’in Club Brugge lehine verdiği 90+2. dakikadaki penaltı kararı, Atalanta cephesinde büyük tepkiye yol açtı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Club Brugge evinde Atalanta'yı ağırladı. Belçika'da oynanan mücadelede FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada skor 1-1 devam ederken, 90+2. dakikada Meler’in Club Brugge lehine verdiği penaltı kararı gündem yarattı.

Atalanta oyuncuları ve teknik ekibi, pozisyonun penaltı olmadığını savunarak karara sert şekilde itiraz etti. İtalyan ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, büyük bir öfkeyle doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Maçın bitiş düdüğünün ardından da Atalanta futbolcuları Halil Umut Meler’in etrafını sararak karara tepki gösterdi. Öte yandan, iki takım oyuncuları arasında da gergin anlar yaşandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, "Futbol kimin tarafından gerçekleştirildiğini bilmediğim şekilde futbol olmaktan çıkıyor. Oyuncular düdük için kendilerini yere atıyorlar, hepsi penaltı almaya çalışıyorlar. Futbolun ruhu bu değil. Kurallar çılgınca" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, verilen penaltı kararını eleştirirken, Atalanta taraftarları sosyal medyada hakem yönetimine tepki gösterdi. Meler’in kararına ilişkin UEFA’nın nasıl bir değerlendirme yapacağı merak konusu oldu.

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