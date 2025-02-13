Market fiyatlarının karşılaştırıldığı siteye 24 saatte 490 bin tekil ziyaret

Vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabildikleri "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesine ilgi yoğun oldu. Siteye 24 saatte 490 bin tekil ziyaret ve 2 milyon 141 bin arama yapıldı.

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AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, dün erişime açılan "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesine ilk gün yoğun giriş gerçekleşti.

Siteye 24 saatte 490 bin tekil ziyarette bulunuldu. Site içi arama sayısı ise bu sürede 2 milyon 141 bine ulaştı.

7 zincir marketin ürünleri tek sayfada

Merkez Bankası ile TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen siteyle A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK'un verileri TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılıyor.

Merkez, geliştirdiği metotlar ve algoritmalarla gelen aykırı değerleri temizleyerek, veri kalitesini artırıyor. Bu yöntemle temizlenen veriler, Cimri Market ve Market Tamam uygulamalarıyla paylaşılarak anlık yayımlanıyor.

Fiyatlar anlık karşılaştırılabiliyor

İnternet sitesiyle meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım malzemelerinin aralarında yer aldığı birçok ürünün fiyatı anlık karşılaştırılabiliyor. Sitede 50 bine yakın ürüne ilişkin bilgiler yer alıyor.

"Market Fiyatı Mobil Uygulaması"nın da yakında erişime açılması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, "http://marketfiyati.org.tr" internet sitesini vatandaşların erişimine açtıklarını duyurmasının ardından tüketici derneklerinden konuya ilişkin değerlendirmeler geldi.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "marketfiyati.org.tr"nin tüketici için çok önemli olduğunu belirterek, internet sitesinde mağaza sayısı 200'ün üzerinde olan zincir marketlerin yer aldığını aktardı.

"Artıranlar kolayca fark edilebilecek"

Bu marketlerin temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere satışa sundukları ürünlerin satış fiyatlarını sisteme gireceklerini ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Uygulama, tüketici için büyük kolaylık. Yakın zamanda mobil uygulama da hayata geçirilecek. Tüketiciler toplu taşımada giderken bile girip ihtiyaç duydukları ürünlerin hangi satış noktasında kaç liradan satışa sunulduğunu görüp mukayese edebilecek. Böylelikle bir takım fırsatçılar, 'nasılsa enflasyon var algısı oluşturduk, tüketici doğal karşılar' deyip her hafta etiketlerindeki fiyatları artıramayacaklar, artıranlar da kolayca fark edilebilecek. Bunun yanı sıra önemli unsurlardan biri de şayet devletin kurduğu bu web sitesinde ilan edilen ürün fiyatı ile mağaza fiyatı arasında fark varsa, mağaza fiyatı daha yüksekse, tüketici o farkı geri isteyebilir."

"Sistem, birkaç başlıkta tüketici koruyan, kollayan bir uygulama oldu"

Ağaoğlu, böyle bir durumla karşılaşan tüketicinin ekran görüntüsü, ödediği bedel fişi ya da raftaki fiyat etiketinin fotoğrafını çekerek internet üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na kolayca iletebileceğini söyledi.

Tüketicilerin buna dikkat etmesi, gördüğü eksiklikleri ya da yanlışlıkları bildirmesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Sistem, birkaç başlıkta tüketici koruyan, kollayan bir uygulama oldu. Uygulamanın çok yararlı olduğu kanaatindeyim. İhtiyaç duyduğu ürünün hangi mağazada ne fiyatla satıldığını tespit eden tüketiciler, pahalı satan mağazalara gitmeyerek, en büyük güçlerini kullanmış olacaklar, böylelikle yüksek fiyatla satış yapmayı hedefleyen işletmeler önemli ölçüde ciro kaybına uğrayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, marketlerin kendi aralarında fiyat belirlemesinin suç olduğunu vurgulayarak, "Bilinçli tüketiciler mutlaka buradaki fiyatları kontrol etmeli. Tüketiciler sistemde marketler arasında 'eşit fiyat' ya da 'fahiş fiyat' görmeleri durumunda, ilgili mercilere bunu bildirsin, şikayet etsin." ifadelerini kullandı.

"Tüketici açısından mobil uygulama daha pratik olacak ve daha çok kişiye ulaşacak"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de sitenin faaliyete geçmesini çok önemli bulduklarını belirterek, "Tüketici lehine bir adım olmasından dolayı oldukça memnuniyetle karşıladık." dedi.

Kendilerinin de site üzerinde gerekli testleri yapmaya başladıklarını aktaran Deniz, mobil uygulamanın hayata geçmesi, eksiklerin giderilmesi ile tüketiciye çok daha faydalı bir uygulama olacağını kaydetti.

Deniz, "Biz de bir ay boyunca siteyi takip edeceğiz. Sistemle tüketicinin kendi konumuna en uygun yerdeki markette en ucuz fiyatı yakalama olasılığı mümkün olacak. Tüketiciler sistemle ilgili marketin sitesindeki fiyatları mutlaka karşılaştırsın. Yetkililere tebriklerimizi iletip, daha da geliştirileceğini düşünüyoruz. Tüketici açısından mobil uygulama daha pratik olacaktır ve daha çok kişiye ulaşacaktır. Bu şekilde sistem tüketici için çok daha avantajlı hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sistemle birlikte ucuz alışverişe erişimin bütün illere yayılacağının altını çizen Deniz, "Uygulama ile tüketici market market dolaşmak yerine kendisine en yakın marketteki ürünlerin en ucuzunu seçme şansına erişecek." ifadesini kullandı.