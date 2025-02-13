Fehmi Koru şaşkına döndü Özgür Özel'i ikna eden isim merak konusu oldu

Fehmi Koru, CHP'deki üçlü zirveden çıkan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "ilk turda hangisi önde çıkarsa diğeri onu desteklesin” kararının çıktığını yazdı. Kararı yanlış bulan Koru, Özgür Özel'i ikna eden bu görüşün sahibini merak etti.

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CHP'de cumhurbaşkanı adayı kim olacak zirvesinden belirsizlik çıktı. Mansur Yavaş'ın katılmayacağı ön seçiminin kesinlik kazandığı toplantıda seçime dair çok konuşulacak bir görüş ortaya çıktı.

Buna göre Ekrem İmamoğlu ön seçimden çıkan Ekrem İmamoğlu CHP adayı gösterilecek, Mansur Yavaş da kendi adıyla seçime katılacak. ilk turda hangisi önde çıkarsa, ikinci turda, diğeri ve taraftarları onu destekleyecek.

Üçlü zirveyi "Ana-muhalefetin önseçim arayışı kimin aklı olabilir?" başlıklı yazısında kaleme alan yazar Fehmi Koru, seçime iki ayrı adayla girilmesi tercihini kimsenin beğenmediğini ileri sürdü.

CHP yönetiminde dillendirilen “Yargı tehdidi altındaki İmamoğlu’nu bu yolla koruma altına almak için” cevabının ülke gerçekleriyle bağdaşmadığı için tatmin olmadığını belirten yazar, geçmişte CHP'nin yanlış beklentiye düştüğü 2011 seçimlerinden önce yaşanan bir olayı aktardı.

İnan Kıraç örneği

Seçimden 15 gün önce Rahmi Koç'un eniştesi İnan Kıraç'ın isteyen herkesle CHP'nin seçimi kazanacağına dair iddia ortaya attığını, CHP yönetiminde bu beklentinin satın alındığına dikkat çeken Koru, sözü bugünkü CHP yönetimine getirerek yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Etrafından, partisine yakın insanlardan, destekçi yazar ve yorumculardan uyarılar geldiği halde, CHP genel başkanı Özgür Özel’in iki adayı da ikna ederek üzerinde uzlaştığı görüşün sahibi, herhalde sözü dinlenir biri olmalı. Son iki cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP içinden kaynaklanan engellemeler ve yanlış hesaplamalarla zor olanın tercih edilmesiyle, iktidarın işi kolaylaşmıştı. “Her olaydan ders alınır” genel kuralı siyasette de geçerli olduğu halde, CHPliler bu genel kuralın istisnası olarak kalmaya devam edecek gibi."