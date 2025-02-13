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Trendyol Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi başlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

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Haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)

15 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

16 Şubat Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

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