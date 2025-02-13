Uraloğlu açıkladı: Dört büyüklerin stadında 5G kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G ihalesinin 2025’in ilk yarısında yapılacağını ve 2026’da ilk sinyalin alınacağını duyurdu. 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirten Uraloğlu, Roblox ve Discord platformlarının erişime kapatılmasının hukuki süreç nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda 5G’nin kullanıma sunulma takvimi, 16 yaş altı sosyal medya düzenlemesi ve Roblox ile Discord platformlarına getirilen erişim engeli hakkında önemli bilgiler verdi.

5G’NİN İLK SİNYALİ 2026'DA ALINACAK

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’de ne zaman hayata geçirileceği konusuna açıklık getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, o da kamuoyuna duyurdu. Bu yılın ilk yarısında ihaleyi yapmayı, 2026’da ise ilk sinyali almayı hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca 5G altyapısında yerli ekipman kullanımı konusundaki çalışmalara da değinen Uraloğlu, "Bu süreçte yerli ekipman kullanımını teşvik eden bir irade ortaya koyuyoruz. İlk kez burada açıklıyorum; 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G hizmeti test edilecek" ifadelerini kullandı.

16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI GÜNDEMDE

Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya erişimini düzenlemeye yönelik çalışmalara da değindi. Uygulamanın dünya genelinde birçok ülkede benzer şekilde hayata geçirildiğini vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine daha fazla zaman ayırmasını istiyoruz. Bu konuda dünya genelinde düzenlemeler mevcut. Örneğin; Belçika’da bazı okullarda akıllı telefonlar yasaklandı. Bizim ise amacımız telefon yasağı getirmek değil, ancak 16 yaş altındaki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimini düzenlemek üzerine çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki telefon kullanımıyla ilgili çeşitli uygulamaları var, biz de bu çerçevede gerekli adımları atacağız.”

ROBLOX VE DİSCORD İÇİN HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Son günlerde erişime kapatılan Roblox ve Discord platformlarının yeniden açılıp açılmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Uraloğlu, erişim engelinin tamamen hukuki süreçlerden kaynaklandığını belirtti.

"Bu platformlar, içerik kaldırma taleplerimizi yerine getirmiş olsalardı mahkeme kararıyla erişim engeli uygulanmasına gerek kalmayacaktı. Ancak şu anda hukuki süreç devam ediyor. Yeniden açılmaları ancak yasal süreç tamamlandığında mümkün olacak.”

Uraloğlu, sosyal medya platformlarına yönelik genel bir yasaklama niyetinde olmadıklarını ancak çocukların güvenliği ve dijital alanın denetimi konusunda düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını vurguladı.