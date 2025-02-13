Kartalkaya yangın faciasını araştıracak komisyon üyeleri belli oldu

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak’ta meydana gelen otel yangınında 36’sı çocuk, toplam 78 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 30 kişi gözaltına alınırken, 22 kişi tutuklandı.

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Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak’ta yaşanan ve 36’sı çocuk, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, facianın tüm boyutlarını inceleyerek sorumluları belirlemek ve benzer felaketleri önlemek için çalışmalar yürütecek. Çeşitli partilerden milletvekillerinin yer aldığı komisyon, üç ay boyunca incelemelerde bulunacak ve gerekirse sahada araştırmalar yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, facianın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların önlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı alındı. Yapılan oylamanın ardından komisyonda görev alacak milletvekilleri belirlendi.

KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ

Komisyonda görev yapacak isimler, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden milletvekillerinin katılımıyla belirlendi. AK Parti'den 11, CHP'den 5, DEM Parti'den 2, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nden birer milletvekili komisyonda yer aldı.

Komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu:

AK Parti: Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem ve Nurettin Alan, Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kayseri Milletvekili Murat Çıngı, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Niğde Milletvekili Cevahir Özyurt.

CHP: Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Corabatır, Bolu Milletvekili Türker Ateş, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici.

DEM Parti: Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İstanbul Milletvekili Keziban Konukçu Kök.

MHP: Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk.

İYİ Parti: Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz.

Yeni Yol Partisi: Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINI 3 AY BOYUNCA YÜRÜTECEK

Araştırma komisyonu, ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyeleri seçecek. Üç ay boyunca çalışacak olan komisyon, gerekli görülmesi halinde Ankara dışında da incelemeler yaparak yangının nedenlerini detaylı şekilde araştıracak.