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Özel okullara yeni düzenleme: Fahiş ücretler ve marka kullanımına sınırlama

Özel okullara yeni düzenleme: Fahiş ücretler ve marka kullanımına sınırlama

Millî Eğitim Bakanlığı, özel okullarda fahiş kayıt ücretleri ve ticarileşmeyi önlemek amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Özel öğretim kurumlarının marka adıyla genişleyebilmesi için en az 5 aynı türden okul açma ve 5 yıl faaliyet şartı getirildi.

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Son dönemde fahiş kayıt ücretleri ile gündeme gelen özel okul zincirleri için Millî Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık eğitimin ticarileşmesini öncelemeye yönelik kuruma marka vermek için aynı türden 5 okul şartı ve en az 5 yıl faaliyet zorunluluğu getirdi.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde düzenlemeye giden Millî Eğitim Bakanlığı, 81 ilin valisine ayrıntılı yazı gönderdi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan yeni düzenlemeye göre; özel öğretim kurumunun marka adını başka kişilere kullandırabilmesi için, aynı türde en az 5 kurumu bulması gerekiyor. ‘Aynı tür’ ibaresi okul, özel öğretim kursu, özel muhtelif kurs, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, sosyal etkinlik ve gelişim merkezi gibi farklı alanlarda faaliyet yürüten kurum türlerini ifade ediyor.

3 KATINA KADAR İZİN

Ayrıcı kurumların her birinin en az 5 yıl boyunca faaliyette olması şartı da geldi. Bunları sağlayan kurumlara 3 kat sınır ile müsaade edilecek. 15'den fazlası için yeni kurumlar açarak başka markasını kullandırabilecek.

Daha önce açılmış ve marka lisans sözleşmesi yapmış olanların yaptıkları marka lisans sözleşmesi sayıları yeni düzenlemede de dikkate alınacak. Yani kurucunun daha önce verdikleri ile yeni düzenlemeye göre artık yeni sözleşme yapma hakkı kalmamış olabilir. Burada belirleyici olan kişinin aynı marka adıyla sahip olduğu kurum sayısı. Bakanlık bu adım ile özel öğretim kurumlarının eğitimi kazanç sağlamak amacıyla, salt ticari kaygı ile hareket etmelerinin önüne geçmek istiyor.

YEREL MARKALAR GÜÇLENEREK

Düzenleme ile, bir marka olabilmek için niteliksel ve niceliksel gereklilikleri yerine getirmiş ve aynı zamanda kendi kurumları da olan ve markasını o kurumlarda tebarüz ettirmiş kurucuların marka lisans sözleşmesi yapmalarına imkân sağlandı. Yerel markaların da bu düzenlemeden güçlenerek çıkması bekleniyor.

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