BIST 9.896
DOLAR 36,12
EURO 37,75
ALTIN 3.385,38
HABER /  GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı: "Yeni bir başlangıç yapmak için son derece değerli bir fırsat"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı: "Yeni bir başlangıç yapmak için son derece değerli bir fırsat"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Berat Gecesi'nin, tövbe ve istiğfarda bulunmak, günahlardan arınmak ve yeni başlangıç yapmak için son derece değerli bir fırsat olduğunu belirtti.

Abone ol

Erbaş, yayımladığı mesajında, İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ederek, bu günün iman ve samimiyetle Allah'a yönelen müminler için kurtuluş müjdesi olduğunu vurguladı.

Bu gecenin, ömür sermayesinin her an tükenmekte olduğu bilinciyle geçmişin muhasebesini yaparak hayattaki tüm olumsuzlukları terk etme, ruhu tövbe ve duayla arındırarak vahyin ve sünnetin rehberliğinde bir gelecek planlama fırsatı sunduğunu belirten Erbaş, "Berat Gecesi, tövbe ve istiğfarda bulunmak, günahlardan arınmak ve yeni bir başlangıç yapmak için son derece değerli bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Cenabıhak, Kur'an-ı Kerim'de, 'Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir.' fermanıyla, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm müminleri tövbeye davet etmektedir. Kalbini ve ruhunu kötülüklerden ve günahlardan arındırarak iman ve istikamet üzerine bir hayat yaşayanları, dünyada huzur, ahirette ebedi kurtuluşla müjdelemektedir.

Bu sebeple idrak ettiğimiz bu mübarek gecede, ellerimizi ve gönüllerimizi yüce Rabb'imizin engin merhametine açıp, 'Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, rahmetini ve mağfiretini istiyorum.' niyazıyla O'na halimizi arz ederek müjdesine nail olmaya çalışmalıyız. Hata ve günahlarımızdan arınarak ömrümüzün kalan kısmını Allah'a iman, itaat ve teslimiyetle geçirmenin kararlılığını kuşanmalıyız."

ÖNCEKİ HABERLER
Yük treni otomobile çarptı! Feci kaza
Yük treni otomobile çarptı! Feci kaza
Tunceli'de kar esareti: 201 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de kar esareti: 201 köy yolu ulaşıma kapandı
Özel okullara yeni düzenleme: Fahiş ücretler ve marka kullanımına sınırlama
Özel okullara yeni düzenleme: Fahiş ücretler ve marka kullanımına sınırlama
Alışveriş sitesindeki ilan jandarmayı harekete geçirdi! Şüpheli gözaltında
Alışveriş sitesindeki ilan jandarmayı harekete geçirdi! Şüpheli gözaltında
Patronunu tabancayla öldürdü! İstanbul'da yakalandı
Patronunu tabancayla öldürdü! İstanbul'da yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde Gazze protestosu: İsrail'e 'kırmızı kart'
Şampiyonlar Ligi'nde Gazze protestosu: İsrail'e 'kırmızı kart'
Fehmi Koru şaşkına döndü Özgür Özel'i ikna eden isim merak konusu oldu
Fehmi Koru şaşkına döndü Özgür Özel'i ikna eden isim merak konusu oldu
Valilik duyurdu! 15 gün boyunca yasaklandı
Valilik duyurdu! 15 gün boyunca yasaklandı
"Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli 142 bin lira ceza yedi! Ehliyetine el konuldu
"Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli 142 bin lira ceza yedi! Ehliyetine el konuldu
Kartalkaya yangın faciasını araştıracak komisyon üyeleri belli oldu
Kartalkaya yangın faciasını araştıracak komisyon üyeleri belli oldu
Özel hastanede skandal! Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı
Özel hastanede skandal! Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da çok sayıda anlaşma imzalanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da çok sayıda anlaşma imzalanacak