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Patronunu tabancayla öldürdü! İstanbul'da yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Patronunu tabancayla öldürdü! İstanbul'da yakalandı

Adana'da patronunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

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Merkez Seyhan ilçesinde 6 Şubat'ta, Saltık Buğra Keçebaş'ı (45) evinin otoparkında bulunan aracına bindiği sırada tabancayla öldüren Mehmet Ali K'nin (34) Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Keçebaş'ın şoförü olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, cinayetten sonra otomobille İstanbul'a gitmek için yola çıktığı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda aracının bozulduğunu söyleyerek çekici çağırdığı öğrenildi.

Çekiciye yüklettiği otomobilin arka koltuğunda İstanbul'a kadar giden zanlının, burada trafik ışıklarında durduğu sırada gizlice araçtan atladığı ve kendisini almaya gelen başka bir otomobile binerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Öte yandan zanlının İstanbul'da trafik ışıklarında araçtan atlayarak başka otomobile binmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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