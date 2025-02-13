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Santorini Türkiye'ye doğru kayıyor! Tsunami etkisi yaratır mı?

Santorini Türkiye'ye doğru kayıyor! Tsunami etkisi yaratır mı?

Ege Denizi'nde, Santorini ve çevresinde süregelen deprem fırtınası bilim insanlarını alarma geçirdi. Bölgedeki sismik hareketlilik ve deniz tabanındaki değişimler, Yunanistan’ı olağanüstü hal ilan etmeye yönlendirirken, uzmanlar özellikle Santorini’de bulunan "kaldera"nın hareketliliğine dikkat çekiyor.

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Ege Denizi’nde Santorini ve çevresinde devam eden depremler, bilim insanlarını alarma geçirdi. Bölgedeki deniz tabanının yükseldiği ve doğuya doğru kaydığı tespit edilirken, uzmanlar volkanik patlama ihtimaline dikkat çekiyor. Santorini'ye yakın Kolumbo denizaltı volkanının olası bir patlamasının tsunami ve zehirli gaz tehdidi oluşturabileceği belirtiliyor. Yetkililer, hareketliliği yakından takip ederken bölgedeki risklere karşı hazırlık yapıyor.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas, yapılan ölçümlere göre, Ağustos 2024’ten bu yana Santorini’nin deniz tabanının 4 santimetreye kadar yükseldiğini, ayrıca doğuya doğru 6 santimetrelik bir kayma tespit edildiğini açıkladı. Ganas, bu hareketliliğin magmanın kabuk altındaki ilerleyişinden kaynaklanabileceğini belirterek, "2011-2012 yıllarında da benzer bir durum yaşandı ancak büyük bir patlama gerçekleşmedi. Şimdilik bu hareketlilik endişe verici değil ancak yakından izlenmeli" dedi.

Öte yandan, Yunan bilim insanı Kostas Synolakis, volkanik bir patlama ihtimaline işaret ederek, "Kaldera bölgesinde yaz aylarından itibaren deformasyon gözlemleniyor. Ayrıca Kolumbo denizaltı volkanından gaz çıkışı tespit edildi. Sismik hareketlilik ile volkanik sıvıların yüzeye doğru ilerlemesi birleştiğinde bir patlama ihtimali artıyor. Ancak bu patlamanın büyük bir güçte olmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

KOLUMBO VOLKANI TSUNAMİ TEHLİKESİ YARATABİLİR

Bölgedeki en büyük risk unsurlarından biri, Santorini’ye yakın Kolumbo denizaltı volkanının olası bir patlaması olarak gösteriliyor. Uzmanlar, böyle bir senaryonun yalnızca büyük bir tsunami dalgası yaratmakla kalmayacağını, aynı zamanda ortaya çıkacak zehirli gazların çevre adalarda ciddi can kayıplarına neden olabileceğini vurguluyor.

Synolakis, Santorini çevresindeki volkanik hareketliliği izleyen dört ölçüm istasyonu bulunduğunu ancak bilim insanlarının bu verilere erişiminin sınırlı olduğunu belirterek, uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

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