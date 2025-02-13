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ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten 'Ukrayna'ya ihanet' eleştirilerine yanıt

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten 'Ukrayna'ya ihanet' eleştirilerine yanıt

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da, Rusya ile müzakere edilmiş bir barışa ulaşma stratejisinin "ihanet" olmadığını belirterek, Trump'ın bu barışı sağlayabileceğini ve bunun iyiye işaret olduğunu söyledi.

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Hegseth, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıya gururla katıldığını bilderen Hegseth, "Birçok kişi bilmiyor. Afganistan'da, bir NATO misyonunda, bir sürü cesur NATO askeriyle birlikte bir ABD askeri olarak görev yaptım." dedi.

Hegseth, şimdi ise ittifakın çok daha büyük bir tehlikeyle mücadele etme misyonuyla karşı karşıya olduğunu kaydederek, "(Rusya'nın) Bu saldırganlığın bir uyanış çağrısı olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin NATO'nun parçası olmaya devam edeceğini ancak üyelerin mevcut savunma harcamalarının yetersiz olduğunun altını çizen Hegseth, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si oranındaki hedefin, yüzde 5 ile değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hegseth, "Ukrayna'da giderek daha fazla toprak almaya çalışan bir Rus savaş makinesinin olduğunun farkına varılması ve buna karşı çıkmak, Avrupa'nın üstlenmesi gereken önemli bir sorumluluk." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatan Hegseth, "Dün gezegendeki en iyi müzakereci olan Başkan Trump'ın, müzakere edilerek ulaşılmış bir barışa ulaşmak için iki tarafı bir araya getirdiğini gördüğünüzü düşünüyorum. Bu nihayetinde herkesin istediği şeydir." diye konuştu.

"Kesinlikle bir ihanet değil"

Bir gazetecinin, yeni ABD yönetiminin yaklaşımının Ukrayna'ya ihanet niteliğinde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Hegseth, şöyle konuştu:

"Bu sizin diliniz, benim değil. Kesinlikle bir ihanet değil. Dün müttefiklerimize söylediğim gibi uzun yıllar boyunca yapılan güvenilir taahhüdü tanıyoruz. Başkan Trump'ın da belirttiği gibi hiçbir ülke Ukrayna misyonuna, ABD'den daha büyük bir taahhütte bulunmadı. Dünyanın Başkan Trump'a sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünüyorum. Sadece o, şu anda barışı getirmek için yetkilileri bir araya getirebilir ve bu iyi bir işaret."

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