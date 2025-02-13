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Tartıştığı gelinini öldürdü! Cezası belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tartıştığı gelinini öldürdü! Cezası belli oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğlunun ölümünden sorumlu tutarak tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Satılmış Demir, 25 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Demir ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, sanık Demir'in olay tarihinde gelini Derya Demir'i sabah saatlerinde evde uyurken, 6136 sayılı Kanun'a tabi ruhsatsız tabanca ile 6-7 kez yakın mesafeden ateşleyerek kasten öldürdüğünü belirtti.

Demir'in "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep eden savcı, Demir hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

Müşteki avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirtti.

Mütalaaya karşı söz alan sanık Satılmış Demir, gelininin uygunsuz görüntülerini gördüğünü iddia ederek, "Tabanca yanımdaydı. Çocukları gönderdim sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım başla bir diyeceğim yoktur." dedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demir'e "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Demir'e "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğine hükmederek, cezasını 24 yıla indirdi.

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