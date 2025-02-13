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Atiye, Lady Gaga'ya dava açıyor

Atiye, Lady Gaga'ya dava açıyor

"Salla", "Kal" ve "Budur" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Atiye, dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga'ya dava açıyor.

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Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü şarkıcı Atiye, Lady Gaga'ya dava açıyor. Dün gece bir filmin galasına katılan Atiye ve eşi müzik yönetmeni Erol Sebebci konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Magazin Burada'ya konuşan Erol Sebebci "Biz hiç duymadık önce. Bu benzerliği bize fanlar haber verdi. İkisinin de ismi "Abracadabra" ama bir sound (müzik) benzerliği de var... Ben bu konuyla ilgilenmek istemiyorum ama avukatlar, bu konudaki uzmanlar ilgileniyor. Siz ne kadar biliyorsanız, biz de o kadar biliyoruz ama benim tahminim, önce uzlaşma yoluna gidecekler" açıklamasında bulundu.

"Ya Habibi", "Kal" ve "Soygun Var" gibi parçalarla tanınan Atiye "Bizim ekibimiz ilgileniyor bu konuyla ilgili" dedi.

Lady Gaga'ın seslendirdiği "Abracadabra" şarkısı 3 Şubat'ta müzikseverlerle buluştu. Şarkı, Gaga'nın "Mayhem" adlı yeni albümünün ikinci çıkış parçası. Şarkının klibi, Grammy Ödülleri'nde yayınlandı.

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