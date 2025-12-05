BIST 10.955
DOLAR 42,53
EURO 49,64
ALTIN 5.778,88

Ünlü oyuncu Yunus Günçe'nin evinde korkunç anlar! Alevlere teslim oldu!

|
Ünlü oyuncu Yunus Günçe'nin evinde korkunç anlar! Alevlere teslim oldu!

Oyuncu Yunus Günçe ile eşi Işık Selin Kuyumcu, dün akşam saatlerinde evlerinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir tehlikeyi son anda atlattı. Kısa sürede büyüme riski taşıyan alevlere ilk müdahaleyi çift kendi imkânlarıyla yaptı. Ardından bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ünlü oyuncu Yunus Günçe'nin evinde korkunç anlar! Alevlere teslim oldu! - Resim: 1

Yaşanan talihsiz olayı sosyal medya hesabından anlatan Günçe, günün tamamen başka planlarla başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

15
Ünlü oyuncu Yunus Günçe'nin evinde korkunç anlar! Alevlere teslim oldu! - Resim: 2

"Sabah saatlerinden beri evde temizlikle uğraşıyorduk. Akşam olduğunda ise evde birden yangın çıktı. Duruma hemen müdahale ettik. Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi çok hızlı bir şekilde yanımızdaydı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Komşularımız da en az bizim kadar çabaladı."

25
Ünlü oyuncu Yunus Günçe'nin evinde korkunç anlar! Alevlere teslim oldu! - Resim: 3

"BİZDE KÖPEKLERİMİZDE İYİYİZ"

Yangının ciddi boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken ünlü oyuncu, yaşadıkları korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

35
Ünlü oyuncu Yunus Günçe'nin evinde korkunç anlar! Alevlere teslim oldu! - Resim: 4

"Gerçekten büyük bir tehlike atlattık. Biz de köpeklerimiz de iyiyiz. Yangının ne kadar ürkütücü olduğunu birebir deneyimledik. Bir daha böyle bir şey yaşamamayı, kimsenin de yaşamamasını dileriz."

45